В Украине за сутки 342 летальных случая от COVID. Это максимум с начала пандемии
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 342 летальных случая от COVID-19. Это новый антирекорд.
Об это сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Отметим, что прошлый максимум по летальным случаям был зафиксирован вчера - тогда подтвердили 333 смерти среди пациентов с COVID. До этого более 300 смертей в стране не фиксировали ни разу.
Всего с начала пандемии в Украине умерли 30 773 человек из-за осложнений от коронавируса.
Напомним, всего за вчера выявили еще 14 174 новых случая коронавируса. При этом госпитализировали 5438 человек, а выздоровели - 7386 пациентов.
На прошлой неделе ученые Национальной академии наук Украины сообщали, что весной смертность превысила показатели осенней волны COVID-19. В то же время рост летальных случаев прогнозируют как минимум до апреля.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве с января летальность от COVID выросла в полтора раза.
Кроме этого сообщалось, что Кабмин ужесточил правила нахождения в общественных местах - теперь в "красной" зоне карантина обязательно нужно носить маски или респираторы на улице и в парках.