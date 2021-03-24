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В Україні за добу 342 летальних випадки від COVID. Це максимум з початку пандемії

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 08:17
В Україні за добу 342 летальних випадки від COVID. Це максимум з початку пандемії Фото: медик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 342 летальних випадки від COVID-19. Це новий антирекорд.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Відзначимо, що минулий максимум летальних випадків було зафіксовано вчора - тоді підтвердили 333 смерті серед пацієнтів з COVID. До цього понад 300 смертей в країні не фіксували жодного разу.

Всього з початку пандемії в Україні померли 30 773 людина з-за ускладнень від коронавірусу.

Нагадаємо, всього за вчора виявили ще 14 174 нових випадки коронавірусу. При цьому госпіталізували 5438 людина, а одужали - 7386 пацієнтів.

Минулого тижня вчені Національної академії наук України повідомляли, що навесні смертність перевищила показники осінньої хвилі COVID-19. Водночас зростання летальних випадків прогнозують як мінімум до квітня.

Також РБК-Україна писало, що у Києві з січня летальність від COVID зросла в півтора рази.

Крім цього повідомлялося, що Кабмін посилив правила перебування у громадських місцях - тепер у "червоній" зоні карантину обов'язково потрібно носити маски або респіратори на вулиці і в парках.

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