В Україні за добу 342 летальних випадки від COVID. Це максимум з початку пандемії
В Україні за минулу добу підтвердили 342 летальних випадки від COVID-19. Це новий антирекорд.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Відзначимо, що минулий максимум летальних випадків було зафіксовано вчора - тоді підтвердили 333 смерті серед пацієнтів з COVID. До цього понад 300 смертей в країні не фіксували жодного разу.
Всього з початку пандемії в Україні померли 30 773 людина з-за ускладнень від коронавірусу.
Нагадаємо, всього за вчора виявили ще 14 174 нових випадки коронавірусу. При цьому госпіталізували 5438 людина, а одужали - 7386 пацієнтів.
Минулого тижня вчені Національної академії наук України повідомляли, що навесні смертність перевищила показники осінньої хвилі COVID-19. Водночас зростання летальних випадків прогнозують як мінімум до квітня.
Також РБК-Україна писало, що у Києві з січня летальність від COVID зросла в півтора рази.
Крім цього повідомлялося, що Кабмін посилив правила перебування у громадських місцях - тепер у "червоній" зоні карантину обов'язково потрібно носити маски або респіратори на вулиці і в парках.