В Україні за добу 342 летальних випадки від COVID. Це максимум з початку пандемії

В Україні за минулу добу підтвердили 342 летальних випадки від COVID-19 . Це новий антирекорд.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook .

Відзначимо, що минулий максимум летальних випадків було зафіксовано вчора - тоді підтвердили 333 смерті серед пацієнтів з COVID. До цього понад 300 смертей в країні не фіксували жодного разу.

Всього з початку пандемії в Україні померли 30 773 людина з-за ускладнень від коронавірусу.

Нагадаємо, всього за вчора виявили ще 14 174 нових випадки коронавірусу. При цьому госпіталізували 5438 людина, а одужали - 7386 пацієнтів.