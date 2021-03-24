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В Украине за сутки 342 летальных случая от COVID. Это максимум с начала пандемии

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 342 летальных случая от COVID-19. Это новый антирекорд.

Об это сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Отметим, что прошлый максимум по летальным случаям был зафиксирован вчера - тогда подтвердили 333 смерти среди пациентов с COVID. До этого более 300 смертей в стране не фиксировали ни разу.

Всего с начала пандемии в Украине умерли 30 773 человек из-за осложнений от коронавируса.

Напомним, всего за вчера выявили еще 14 174 новых случая коронавируса. При этом госпитализировали 5438 человек, а выздоровели - 7386 пациентов.

На прошлой неделе ученые Национальной академии наук Украины сообщали, что весной смертность превысила показатели осенней волны COVID-19. В то же время рост летальных случаев прогнозируют как минимум до апреля.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве с января летальность от COVID выросла в полтора раза.

Кроме этого сообщалось, что Кабмин ужесточил правила нахождения в общественных местах - теперь в "красной" зоне карантина обязательно нужно носить маски или респираторы на улице и в парках.

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