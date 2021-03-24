В Украине за сутки 342 летальных случая от COVID. Это максимум с начала пандемии

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 342 летальных случая от COVID-19 . Это новый антирекорд.

Об это сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook .

Отметим, что прошлый максимум по летальным случаям был зафиксирован вчера - тогда подтвердили 333 смерти среди пациентов с COVID. До этого более 300 смертей в стране не фиксировали ни разу.

Всего с начала пандемии в Украине умерли 30 773 человек из-за осложнений от коронавируса.

Напомним, всего за вчера выявили еще 14 174 новых случая коронавируса. При этом госпитализировали 5438 человек, а выздоровели - 7386 пациентов.