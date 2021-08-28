В Украине за сутки снова больше 2 тысяч случаев COVID-19



За минувшие сутки госпитализировали 708 человек; умерли - 54; выздоровели - 1 025 человек. Протестовали методом ПЦР - 27 605 человек, методом ИФА - 8 272 человек, экспресс-тестами - 22 258 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187),) и Донецкой (157), областях.

За все время пандемии в Украине: