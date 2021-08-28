В Україні за добу знову більше 2 тисяч випадків COVID-19

В Україні за 27 серпня виявили 2 082 нових випадки інфікування коронавірусом. Цей більше, ніж у попередній день, коли було зафіксовано 2032 випадки.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.
За минулу добу госпіталізували 708 осіб; померли - 54; одужали - 1 025 осіб. Протестували методом ПЛР - 27 605 осіб, методом ІФА-8 272 осіб, Експрес - тестами-22 258 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187),) та Донецькій (157), областях.
За весь час пандемії в Україні: