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В Украине за сутки обнаружили 1906 новых случаев коронавируса

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки выявили 1906 новых случаев коронавируса. Из них заболели 134 ребенка и 40 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Больше всего заражений зарегистрировали в г. Киев (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

Кроме этого, за сутки госпитализировали 772 человека; летальных исходов - 34; выздоровело - 685 человек. Протестировали методом ПЦР - 18 344 человека, ИФА - 3 661 человек, экспресс - тестами - 16 859 человек.

Да, за все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 284 191 человек;
  • выздоровело - 2 206 392 человека;
  • летальных исходов - 53 720;
  • проведено ПЦР-тестирований - 11 949 470.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса будет длиться еще 2-5 лет.

Добавим, в Минздраве назвали места, где люди чаще всего заражаются коронавирусом.

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