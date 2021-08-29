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В Україні за добу виявили 1906 нових випадків коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу виявили 1906 нових випадків коронавірусу. З них захворіли 134 дитини та 40 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.

Найбільше заражень зареєстрували у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

Крім цього, за добу госпіталізували 772 особи; летальних випадків - 34; одужало - 685 осіб. Протестували методом ПЛР - 18 344 особи, ІФА - 3 661 особа, експрес-тестами - 16 859 осіб.

Так, за весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 284 191 осіб;
  • одужало - 2 206 392 осіб;
  • летальних випадків - 53 720;
  • проведено ПЛР-тестувань - 11 949 470.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу буде тривати ще 2-5 років.

Додамо, у МОЗ назвали місця, де люди найчастіше заражаються коронавірусом.

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