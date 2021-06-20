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В Украине за сутки обнаружили менее 500 новых случаев COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки, 19 июня, подтвердили 479 новых случаев коронавируса. В больницы вчера попали 544 украинца с подтвержденной болезнью и подозрением на COVID.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди новых случаев инфицирования - 15 детей и 6 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

За минувшие сутки умерли 24 больных коронавирусом, а выздоровели от болезни 755 человек.

Вчера на коронавирус было протестировано: 13 865 человек методом ПЦР, 8 514 человек экспресс-тестами и еще 2 958 лиц - методом ИФА.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 2 229 523 случая коронавируса, а выздоровели уже 2 151 463 украинца. Болезнь унесла жизни 52 016 граждан.

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Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус