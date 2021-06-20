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В Україні за добу виявили менше 500 нових випадків COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу, 19 червня, підтвердили 479 нових випадків коронавірусу. До лікарень вчора потрапили 544 українці з підтвердженою хворобою та підозрою на COVID.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Серед нових випадків інфікування - 15 дітей та 6 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

За минулу добу померли 24 хворих на коронавірусу, а одужали від хвороби 755 осіб.

Вчора на коронавірус було протестовано: 13 865 осіб методом ПЛР, 8 514 осіб експрес-тестами та ще 2 958 осіб - методом ІФА.

Загалом з початку пандемії в Україні підтвердили 2 229 523 випадки коронавірусу, а одужало вже 2 151 463 українці. Хвороба забрала життя 52 016 громадян.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус