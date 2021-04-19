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В Украине за сутки сделали 366 прививок препаратом Pfizer в трех областях

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине вчера, 18 апреля, стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech. За сутки сделали 366 прививок в трех областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны о процессе вакцинации в Украине.

Так, вакцинация Comirnaty началась в Киевской (216 прививок), Волынской (120) и Сумской (30) областях.

Всего за вчера в Украине сделали 1453 прививки. Кроме препарата Pfizer прививки делались вакцинами Covishield от AstraZeneca (689) и CoronaVac от Sinovac (398).

С начала кампании вакцинации в Украине первую дозу получили 450 645 человек, полный курс вакцинации (две дозы) получили пять украинцев.

Напомним, первая партия вакцины Pfizer прибыла в Украину утром 16 апреля. Украина получила 117 тысяч доз препарата Comirnaty в рамках глобального механизма COVAX.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первыми прививку вакциной Pfizer получат жители и сотрудники домов престарелых.

Также сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса в Украине может начаться тогда, когда в стране будет 1 млн доз вакцин.

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Новости Украины вакцинацияCOVID-19КоронавирусВакцина от коронавируса
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