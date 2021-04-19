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В Україні за добу зробили 366 щеплень препаратом Pfizer в трьох областях

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні вчора, 18 квітня, стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech. За добу зробили 366 щеплень в трьох областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони про процесі вакцинації в Україні.

Так, вакцинація Comirnaty почалася в Київській (216 щеплень), Волинській (120) та Сумській (30) областях.

Усього за вчора в Україні зробили 1453 щеплення. Крім препарату Pfizer щеплення робилися вакцинами Covishield від AstraZeneca (689) і CoronaVac від Sinovac (398).

З початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п'ять українців.

Нагадаємо, перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в рамках глобального механізму COVAX.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків для літніх людей.

Також повідомлялося, що масова вакцинація від коронавірусу в Україні може початися тоді, коли в країні буде 1 млн доз вакцин.

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