В Україні за добу зробили 366 щеплень препаратом Pfizer в трьох областях

В Україні вчора, 18 квітня, стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech. За добу зробили 366 щеплень в трьох областях.
Так, вакцинація Comirnaty почалася в Київській (216 щеплень), Волинській (120) та Сумській (30) областях.
Усього за вчора в Україні зробили 1453 щеплення. Крім препарату Pfizer щеплення робилися вакцинами Covishield від AstraZeneca (689) і CoronaVac від Sinovac (398).
З початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п'ять українців.
Нагадаємо, перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в рамках глобального механізму COVAX.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків для літніх людей.
Також повідомлялося, що масова вакцинація від коронавірусу в Україні може початися тоді, коли в країні буде 1 млн доз вакцин.