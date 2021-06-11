В Минздраве не исключают вакцинации подростков от COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил расширения возрастных рамок для вакцинации от коронавируса. В частности, в будущем в Украине могут начать вакцинировать от COVID-19 подростков .

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине вакцинации подлежат люди в возрасте от 18 лет, поскольку в инструкциях всех производителей вакцин, зарегистрированных в Украине, указано, что препарат проходил испытания на людях старше 18 лет.

"Я знаю, что сейчас завершились определенные клинические испытания, и говорят и о 15, и о 12 годах и старше, что вакцина эффективна и безопасна, но пока что Украина пользуется регистрационными материалами, которые есть, в них написано "от 18 лет". Поэтому работаем со взрослым населением, но потенциально понимаем, что возрастная группа будет расширена и на подростков, мы также (их - ред.) будем вакцинировать", - сказал министр.