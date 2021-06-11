ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минздраве не исключают вакцинации подростков от COVID-19

Новина українською →
Киев, Пятница 11 июня 2021 21:36
В Минздраве не исключают вакцинации подростков от COVID-19 Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил расширения возрастных рамок для вакцинации от коронавируса. В частности, в будущем в Украине могут начать вакцинировать от COVID-19 подростков.

Об этом министр сказал в эфире "Радио НВ".

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине вакцинации подлежат люди в возрасте от 18 лет, поскольку в инструкциях всех производителей вакцин, зарегистрированных в Украине, указано, что препарат проходил испытания на людях старше 18 лет.

"Я знаю, что сейчас завершились определенные клинические испытания, и говорят и о 15, и о 12 годах и старше, что вакцина эффективна и безопасна, но пока что Украина пользуется регистрационными материалами, которые есть, в них написано "от 18 лет". Поэтому работаем со взрослым населением, но потенциально понимаем, что возрастная группа будет расширена и на подростков, мы также (их - ред.) будем вакцинировать", - сказал министр.

Напомним, в начале июня Евросоюз разрешил вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте от 12 лет. Разрешение на использование вакцины для подростков получила компания Pfizer.

Вакцинировать подростков с 12 лет начали и в Израиле. Прививки будут проводить вакциной Pfizer, несмотря на сообщения о легких случаях миокардита.

А на днях разрешение на вакцинацию подростков дала власть Бразилии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины преступления вакцинация Виктор Ляшко Вакцина от коронавируса
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19