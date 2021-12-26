В Украине за сутки вакцинировавались против COVID-19 менее 30 тысяч человек

С начала вакцинальной кампании в стране привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу - 14 583 759 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 393 62.

Всего в Украине получили дополнительную дозу вакцины 2 022 человека, а ревакцинальную (бустерную) дозу - 615.

Всего проведено 27 980 023 прививок.