В Україні за добу вакцинувалися проти COVID-19 менше 30 тисяч осіб

В Україні за минулу добу, 25 грудня щепилися від коронавірусу 28 258 осіб. Першу дозу отримали 9 190 осіб, другу дозу - 18 716 осіб, додаткову дозу отримали 104 особи, ревакцинальну дозу - 248 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 583 761 осіб, з них отримали першу дозу - 14 583 759 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 13 393 62.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, між бустерною і додатковою дозами є істотна різниця. Першу застосовують для посилення ефекту препарату, друге використовують для підтримки належного захисту людей, що мають важкі хвороби.

За словами міністра, сьогодні в Україні, щоб уникнути тяжкого перебігу захворювання, дозволена як ревакцинація, так і додаткове щеплення.

Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози. Тоді як додаткову дозу вакцини можна отримати через 28 днів після основного курсу щеплень, пояснив Ляшко.