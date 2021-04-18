В Украине свыше 10 тысяч новых случаев COVID-19

По данным министра, вчера госпитализировали 4 274 больных, в то же время выздоровели от COVID-19 еще 6 523 пациентов. Умерли от коронавируса за минувшие сутки 250 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Вчера на коронавирус проверили 60 380 образцов, из них 27 278 - методом ПЦР, 6 558 - методом ИФА и 26 544 - экспресс-тестами на антиген.

В то же время вчера от коронавируса вакцинировали 3 333 человека.