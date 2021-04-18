В Україні понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 17 квітня, підтвердили 10 282 нових випадків коронавірусу . Понад 4 тисячі хворих потрапили вчора до українських лікарень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Facebook .

Вчора на коронавірус перевірили 60 380 зразків, з них 27 278 - методом ПЛР, 6 558 - методом ІФА та 26 544 - експрес-тестами на антиген.

За даними міністра, вчора госпіталізували 4 274 хворих, водночас одужали від COVID-19 ще 6 523 пацієнти. Померли від коронавірусу за минулу добу 250 українців.

Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в усіх українських областях підтвердили випадки "британського" штаму коронавірусу. Також було виявлено випадки так званого "південноафриканського" штаму.

Крім того, Ляшко заявляв, що ситуація з коронавірусом почала стабілізуватися в Україні, але у трьох великих містах вона все ще критична.