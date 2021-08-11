В Украине темпы вакцинации выше мировых, - Минздрав

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, за последние несколько недель, темпы вакцинации в стране выросли на 10%. Сейчас они выше мировых и европейских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу министра здравоохранения Виктора Ляшка.

"Также хочу отметить, что темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество проведенных прививок в Украине выросло на +10%. Сейчас мы вакцинируемся с более высокими темпами за мировые и европейские", - отметил Ляшко.

В частности, министр призвал украинцев вакцинироваться, чтобы защитить себя от возможных тяжелых последствий заболевания.



