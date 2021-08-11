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В Україні темпи вакцинації вищі за світові, - МОЗ

Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Україна, за останні кілька тижнів, темпи вакцинації в країні зросли на 10%. Наразі вони є вищими за світові та європейські.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Також хочу зазначити, що темпи вакцинації в Україні продовжують зростати. За останній тиждень кількість проведених щеплень в Україні зросла на +10%. Наразі ми вакцинуємось із вищими темпами за світові та європейські", - відзначив Ляшко.

Зокрема, міністр закликав українців вакцинуватися, аби захистити себе від можливих тяжких наслідків захворювання.


Нагадаємо, що РБК-Україна також розповідало про те, що сьогодні в Україні спостерігається тенденція до погіршення ситуації щодо поширення коронавірусу на території країни. Віктор Ляшко назвав області в яких зростає кількість нових випадків зараження.

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КиївВакцинаціяКоронавірусУкраїнаМінстерство охорони здоров'я України