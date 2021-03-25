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В Украине третий день подряд антирекорд по смертности от COVID

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 362 летальных случая от коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 31 135 летальных случаев от COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Согласно данным Аппарата Совета национальной безопасности и обороны, это очередной антирекорд по смертности от COVID-19 - уже третий подряд. Так, 23 марта в Украине впервые подтвердили более 300 смертей от коронавируса - 333, а днем позже было зафиксировали 342 летальных случая.

Напомним, всего за сутки в Украине заразились коронавирусом еще 16 669 человек. Это максимум с начала пандемии. При этом госпитализировали 4,8 тысячи человек, а выздоровели 6748. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Житомирской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что в СНБО допустили возможность локдауна во всей Украине. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это может произойти в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Отметим, в Украине сейчас 9 регионов в "красной" зоне, где действуют самые жесткие карантины. Еще три области были вчера в шаге от попадания в "красную" зону.

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