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В Україні третій день поспіль антирекорд по смертності від COVID

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 362 летальних випадки від коронавірусу. Всього з початку пандемії в країні зафіксували 31 135 летальних випадків від COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Згідно з даними Апарату Ради національної безпеки і оборони, це черговий антирекорд по смертності від COVID-19 - вже третій поспіль. Так, 23 березня в Україні вперше підтвердили понад 300 смертей від коронавірусу - 333, а днем пізніше було зафіксували 342 летальних випадки.

Нагадаємо, всього за добу в Україні заразилися коронавірусом ще 16 669 осіб. Це максимум з початку пандемії. При цьому госпіталізували 4,8 тисячі осіб, а одужали 6748. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Житомирській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що в РНБО допустили можливість локдауну по всій Україні. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це може статися в разі подальшого погіршення ситуації.

Відзначимо, в Україні зараз 9 регіонів в "червоній" зоні, де діють найбільш жорсткі карантини. Ще три області були вчора в кроці від попадання в "червону" зону.

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