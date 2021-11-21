В Украине третий день подряд больше выздоровевших, чем больных COVID: статистика Минздрава

В Украине за минувшие сутки, 20 ноября зафиксировали 10 635 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших составляет 14 450.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано - 4 048 человек; летальных исходов - 377; выздоровевших - 14 450.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
Тестирование
За вчера было осуществлено тестирований:
Всего в Украине коронавирусом заболело 3 332 943 человек, выздоровели - 2 762 950, а умерли от болезни - 81 272, проведено ПЦР-тестов - 15 542 112.