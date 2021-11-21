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В Украине третий день подряд больше выздоровевших, чем больных COVID: статистика Минздрава

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки, 20 ноября зафиксировали 10 635 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших составляет 14 450.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано - 4 048 человек; летальных исходов - 377; выздоровевших - 14 450.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Тестирование

За вчера было осуществлено тестирований:

  • ПЦР - 30741;
  • методом ИФА - 5873;
  • экспресс-тестами - 29658.

Общая статистика

Всего в Украине коронавирусом заболело 3 332 943 человек, выздоровели - 2 762 950, а умерли от болезни - 81 272, проведено ПЦР-тестов - 15 542 112.

Третий день подряд больше выздоровевших

  • 19 ноября зафиксировано 20 050 новых COVID-случаев, а выздоровлений - 22 304;
  • 20 ноября зафиксировали 18 250 новых заражений по сравнению с 21 979 выздоровлениями;
  • 21 ноября (сегодня) зафиксировано 10 635 COVID новых случаев, при этом 14 450 - выздоровели.

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