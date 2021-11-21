В Україні третій день поспіль більше видужалих, ніж хворих на COVID: статистика МОЗ

В Україні за минулу добу, 20 листопада зафіксували 10 635 нових випадків коронавірусу. При цьому кількість одужалих становить 14 450.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Відповідно до даних МОЗ, за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано - 4 048 осіб; летальних випадків - 377; одужали - 14 450.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.
Тестування
За вчора було здійснено тестувань:
Загалом в Україні на коронавірус захворіли 3 332 943 осіб, одужали - 2 762 950, а померли від хвороби - 81272, проведено ПЛР-тестувань - 15 542 112.