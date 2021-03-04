UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине циркулирует только один из трех критических штаммов коронавируса

Автор: Ульяна Безпалько

По состоянию на сегодня в Украине циркулирует только один из трех критических новых штаммов коронавируса. Речь о британском, южноафриканском и бразильском штаммах коронавируса Sars-cov-2.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, всего в мире сейчас существует около 11 тысяч мутаций этого коронавируса. Три из них - критические, потому что имеют мутации по определенной генетической линии.

"Это так называемый британский вариант, бразильский вариант и южноафриканский вариант. К британскому и бразильскому вариантам все вакцины, которые уже сегодня массово используются на планете, эффективны... В Украине зарегистрирован только британский вариант", - сказал он.

В то же время, как отметил Ляшко, в ученых есть вопросы по эффективности вакцин к южноафриканскому штамму коронавируса.

"К южноафриканскому есть некоторые предостережения от Центра по контролю за заболеваемостью ПАР, поскольку они провели определенные клинические исследования. Они приостановили использование вакцин, исследование продолжается. Появятся результаты - будем коммуницировать", - добавил санврач.

Напомним, сегодня стало известно, что в Украине подтвердили новый штамм коронавируса. Новый штамм зафиксировали в одной из западных областей страны.

Добавим, ученые из Южной Африки предполагают, что существуют антитела, которые могут предотвратить заражение другими вариантами COVID-19, циркулирующими в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоКоронавирус
Читайте также
Германия одобрит применение COVID-вакцины AstraZeneca для лиц старше 65 лет
Украина вскоре получит новые данные о британском штамме COVID в стране, - Ляшко
Прогноз погоды