В Украине циркулирует только один из трех критических штаммов коронавируса

По словам Ляшко, всего в мире сейчас существует около 11 тысяч мутаций этого коронавируса. Три из них - критические, потому что имеют мутации по определенной генетической линии.

"Это так называемый британский вариант, бразильский вариант и южноафриканский вариант. К британскому и бразильскому вариантам все вакцины, которые уже сегодня массово используются на планете, эффективны... В Украине зарегистрирован только британский вариант", - сказал он.

В то же время, как отметил Ляшко, в ученых есть вопросы по эффективности вакцин к южноафриканскому штамму коронавируса.

"К южноафриканскому есть некоторые предостережения от Центра по контролю за заболеваемостью ПАР, поскольку они провели определенные клинические исследования. Они приостановили использование вакцин, исследование продолжается. Появятся результаты - будем коммуницировать", - добавил санврач.