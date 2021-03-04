В Україні циркулює тільки один із трьох критичних штамів коронавірусу

За словами Ляшка, усього у світі зараз існує близько 11 тисяч мутацій цього коронавірусу. Три з них - критичні, бо мають мутації за певною генетичною лінією.

"Це так званий британський варіант, бразильський варіант і південноафриканський варіант. До британського і бразильського варіантів всі вакцини, які вже сьогодні масово використовуються на планеті, ефективні... В Україні зареєстрований тільки британський варіант", - сказав він.

Водночас, як зазначив Ляшко, у вчених є питання щодо ефективності вакцин до південноафриканського штаму коронавірусу.

"До південноафриканського є деякі застереження від Центру по контролю за захворюваністю ПАР, оскільки вони провели певні клінічні дослідження. Вони призупинили використання вакцин, дослідження триває. З'являться результати - будемо комунікувати", - додав санлікар.