В Украине есть угроза повторной вспышки коронавируса, - KSE

В Европе сейчас самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID. Из-за чего есть риск новой вспышки коронавируса в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

По его словам, ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться, но эта вспышка начала перекидывается на другие страны.

"Это является прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины - это западная часть", - заявил он.

Ганичено назвал две причины: низкий уровень защищенности вакцинации и две области с потенциально критической ситуацией - Закарпатская и Волынская.