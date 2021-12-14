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В Україні є загроза повторного спалаху коронавірусу, - KSE

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 10:50
В Україні є загроза повторного спалаху коронавірусу, - KSE Фото: в Україні є загроза спалаху коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Європі зараз найбільший за всю історію пандемії рівень захворюваності на COVID. Через що є ризик нового спалаху коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.

За його словами, ситуація в країнах ЄС, у яких стався спалах, почала покращуватись, але цей спалах почав перекидається на інші країни.

"Це є прямою загрозою для України. Може початись повторний спалах і найбільший ризик серед регіонів України - це західна частина", - заявив він.

Ганичено назвав дві причини: низький рівень захищеності вакцинації та дві області з потенційно критичною ситуацією - Закарпатська та Волинська.

Нагадаємо, ще дві області можуть вийти з "червоної" зони на цьому тижні.

Зазначимо, "жовта" зона знову розширилась, в неї перейшла ще одна область. "Помаранчева" Донецька область ввійшла в цю зону.

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