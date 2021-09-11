UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки

Автор: Инна Собора

В Украине за минувшие сутки сделали 183 527 прививок от коронавируса. Это новый рекорд суточных прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, за минувшие сутки одну дозу вакцины получили 71 388 человек, полностью иммунизированы - 112 139 человек.

В течение суток работали 994 мобильные бригады, 2 959 пунктов прививки, 347 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу - 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 730 712 человек.

Всего проведено 10 591 352 прививки.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация