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В Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу

Автор: Инна Собора

В Україні за минулу добу зробили 183 527 щеплень від коронавірусу. Це новий рекорд добових щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, за минулу добу одну дозу вакцини отримали 71 388 людей, повністю імунізовані - 112 139 людей.

Протягом доби працювали 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів щеплення, 347 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 860 642 людини, з них отримали одну дозу - 5 860 640 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 730 712 людей.

Загалом проведено 10 591 352 щеплення.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 10 вересня, в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавіруса.

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