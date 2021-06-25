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В Украине установили новый рекорд привитых от COVID за сутки

Автор: Мария Кучерявец

За прошедшие сутки, 24 июня в Украине было вакцинировано рекордное количество людей. Прививки против COVID-19 получили более 96 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 96 180 человек привито против коронавируса 24 июня 2021 года",- говорится в сообщении

По информации ведомства, одну дозу вакцины получили 40 970 человек полностью иммунизированы - 55 210 человек.

Известно, что в течение суток работали:

  • 656 мобильных бригад,
  • 1200 пунктов прививки;
  • 24 центра вакцинации.

В Минздраве добавляют, что по состоянию на 24 июня 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.

В общем, с начала прививочной кампании, было привито 1 834 971 человека.

Таким образом, получили 1 дозу - 1 834 969 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 490 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общей сумме было сделано 2 325 345 прививок.

Напомним, что вчера, 24 июня в Сумах открыли центр массовой вакцинации от коронавируса.

Добавим, что Украина ведет переговоры с двумя американскими компаниями по поводу поставок еще двух вакцин от коронавируса.

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медицинарекордКоронавирусВакцинация