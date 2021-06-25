В Украине установили новый рекорд привитых от COVID за сутки

"Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 96 180 человек привито против коронавируса 24 июня 2021 года",- говорится в сообщении

По информации ведомства, одну дозу вакцины получили 40 970 человек полностью иммунизированы - 55 210 человек.

Известно, что в течение суток работали:

656 мобильных бригад,

1200 пунктов прививки;

24 центра вакцинации.

В Минздраве добавляют, что по состоянию на 24 июня 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.

В общем, с начала прививочной кампании, было привито 1 834 971 человека.

Таким образом, получили 1 дозу - 1 834 969 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 490 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общей сумме было сделано 2 325 345 прививок.