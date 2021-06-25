В Україні встановили новий рекорд щеплених від COVID за добу

"Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 96 180 людей щеплено проти коронавірусу 24 червня 2021 року", - йдеться у повідомленні

За інформацією відомства, одну дозу вакцини отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей.

Відомо, що протягом доби працювали:

656 мобільних бригад,

1 200 пунктів щеплення;

24 центри вакцинації.

У МОЗ додають, що станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії, було щеплено 1 834 971 людину.

Таким чином, отримали 1 дозу - 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 490 376 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). В загальній сумі проведено 2 325 345 щеплень.