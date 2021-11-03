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В Украине уволили трех врачей за подделку COVID-сертификатов

Автор: Валерия Полищук

В Украине уже уволили трех врачей, который подделывали сертификаты о вакцинации. Еще трем врачам объявлен выговор.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич, передает РБК-Украина со ссылкой на заседание комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Минздрав обратился к местным властям относительно отстранения руководителей учреждений здравоохранения, по тем учреждениям, где ведут уголовные производства (в связи с подделкой документов по вакцинации - ред.). В настоящее время имеем обратную связь и следующую ​​статистику: были уволены три врача, объявлен выговор еще трем врачам, и ведется служебное расследование в шести регионах", - заявила замглавы Минздрава.

По ее словам, в социальных сетях и публичном пространстве выявлено около 210 тысяч сообщений о продаже и купле COVID-сертификатов, информация о которых направлена ​​в правоохранительные органы.

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