В Україні звільнили трьох лікарів за підробку COVID-сертифікатів

В Україні вже звільнили трьох лікарів, який підробляли сертифікати про вакцинацію. Ще трьом лікарям оголошено догану.
Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич, передає РБК-Україна з посиланням на засідання Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
"МОЗ звернулося до місцевої влади щодо відсторонення керівників закладів охорони здоров'я, щодо тих установ, де ведуть кримінальні провадження (у зв'язку з підробкою документів щодо вакцинації - ред.). В цей час маємо зворотний зв'язок і наступну статистику: були звільнені три лікарі, оголошено догану ще трьом лікарям, і ведеться службове розслідування в шести регіонах", - заявила заступник голови МОЗ.
За її словами, в соціальних мережах і публічному просторі виявлено близько 210 тисяч повідомлень про продаж і купівлю COVID-сертифікатів, інформація про які направлена в правоохоронні органи.