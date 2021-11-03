В Україні звільнили трьох лікарів за підробку COVID-сертифікатів

В Україні вже звільнили трьох лікарів, який підробляли сертифікати про вакцинацію. Ще трьом лікарям оголошено догану.

"МОЗ звернулося до місцевої влади щодо відсторонення керівників закладів охорони здоров'я, щодо тих установ, де ведуть кримінальні провадження (у зв'язку з підробкою документів щодо вакцинації - ред.). В цей час маємо зворотний зв'язок і наступну статистику: були звільнені три лікарі, оголошено догану ще трьом лікарям, і ведеться службове розслідування в шести регіонах", - заявила заступник голови МОЗ.

За її словами, в соціальних мережах і публічному просторі виявлено близько 210 тисяч повідомлень про продаж і купівлю COVID-сертифікатів, інформація про які направлена в правоохоронні органи.