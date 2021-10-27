По Украине ужесточают карантин. В какой зоне Киев

Правила карантина в Киеве

На данный момент в Киеве обязательным является масочный режим и социальная дистанция. Работают кафе, ТРЦ, кинотеатры, рынки, фитнес-центры. Однако есть ряд ограничений.

Так, в кафе за одним столиком допускается не более 4 человек. Кинотеатры и театры могут быть заполнены лишь на 50%, а в фитнес-центрах может быть не бльше одного человека на 10 кв. метров.

Отметим, сейчас бизнес может сам выбирать: соблюдать ограничения или работать по COVID-документам.

Согласно правилам, садики и начальная школа могут работать без ограничений. А вот для средней и старшей школы, а также для других учреждений образования нужна вакцинация 80% педагогов хотя бы одной дозой (альтернативой может быть тест). Отметим, на данный момент школы Киева на каникулах.

Что будет в "красной" зоне

При переходе в "красную" зону в Киеве ужесточат карантин. Так, будет запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, рынков, отелей. Однако, если персонал и посетители будут вакцинированы двумя дозами или предъявят результат теста ПЦР или экспресс, то бизнес сможет продолжить работу.

Вместе с тем, после перехода Киева в "красную" зону, в ТРЦ не будут пускать несовершеннолетних без сопровождения взрослого с COVID-документом.

Отметим, решение о переходе Киева в "красную" зону должна принять Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Что с транспортом

Работа общественного транспорта в Киеве не ограничена.

Однако, столичные власти подготовились к ужесточению карантина. Так, после решения госкомиссии по ТЭБ и ЧС о переводе Киева в "красную" зону будут введены ограничения. В частности, перевозить можно будет ограниченное число пассажиров - не больше, чем посадочных мест. Кроме того, не исключено, что от пассажиров будут требовать COVID-документ (сертификат или тест).