По Україні посилюють карантин. В якій зоні Київ

Правила карантину в Києві

На даний момент в Києві обов'язковим є масочний режим і соціальна дистанція. Працюють кафе, ТРЦ, кінотеатри, ринки, фітнес-центри. Однак є ряд обмежень.

Так, в кафе за одним столиком допускається не більше 4 осіб. Кінотеатри і театри можуть бути заповнені лише на 50%, а у фітнес-центрах може бути не бльше однієї людини на 10 кв.метрів.

Зазначимо, наразі бізнес може сам обирати: дотримуватися обмежень або ж працювати за COVID-документами.

Згідно з правилами, садочки та початкова школа можуть працювати без обмежень. А ось для середньої та старшої школи, а також для інших закладів освіти потрібна вакцинація 80% педагогів хоча б однією дозою (альтернативою може бути тест). Відзначимо, на даний момент школи Києва на канікулах.

Що буде в "червоній" зоні

При переході в "червону" зону в Києві посилять карантин. Так, буде заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, готелів. Однак, якщо персонал і відвідувачі будуть вакциновані двома дозами або пред'являть результат тесту ПЛР або експрес, то бізнес зможе продовжити роботу.

Разом з тим, після переходу Києва в "червону" зону, в ТРЦ не пускатимуть неповнолітніх без супроводу дорослого з COVID-документом.

Зазначимо, рішення про перехід Києва в "червону" зону повинна прийняти Нацкомісія з ТЕБ і НС.

Що з транспортом

Робота громадського транспорту в Києві не обмежена.

Однак, столична влада підготувалася до посилення карантину. Так, після рішення Держкомісії з ТЕБ і НС про переведення Києва в "червону" зону будуть введені обмеження. Зокрема, перевозити можна буде обмежене число пасажирів - не більше, ніж посадочних місць. Крім того, не виключено, що від пасажирів вимагатимуть COVID-документ (сертифікат або тест).