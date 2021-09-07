В Украине вакцинировали от коронавируса почти 134 тысячи человек за сутки

В Украине за минувшие сутки вакцинировали против коронавируса 133 922 человека. Одну дозу получили 37 380 человек, полностью иммунизированы - 96 542 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В течение суток работали 882 мобильные бригады, 2 827 пунктов прививки, 338 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу - 5 618 796 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 304 627 людей.
Всего проведено 9 923 423 прививки.
Напомним, в воскресенье 5 сентября в Украине 41 787 человек вакцинировали против COVID-19.