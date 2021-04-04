В Украине вакцинировали от коронавируса еще четыре тысячи человек

За вчера получили дозу вакцини от коронавируса 3 919 украинцев. Всего с начала прививочной кампании провакцинировано 290 566 граждан.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Две дозы вакцины получили два человека. Ни одной прививки не было сделано в Херсонской и Киевской областях. Лидером по вакцинации за минувшие сутки стал Киев - 790 инъекций.

Украинцев прививали 58 мобильных бригад, также иммунизация проводилась в 153 прививочных пунктах.

По состоянию на 3 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.