UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине вакцинировали от коронавируса еще четыре тысячи человек

Автор: Анастасия Рокитна

За вчера получили дозу вакцини от коронавируса 3 919 украинцев. Всего с начала прививочной кампании провакцинировано 290 566 граждан.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Две дозы вакцины получили два человека. Ни одной прививки не было сделано в Херсонской и Киевской областях. Лидером по вакцинации за минувшие сутки стал Киев - 790 инъекций.

Украинцев прививали 58 мобильных бригад, также иммунизация проводилась в 153 прививочных пунктах.

По состоянию на 3 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.

Напомним, в Украине обнаружили спад новых случаев коронавируса после вчерашнего антирекорда, заболели еще 13 738 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.

Ранее глава Минздрава заявил, что сейчас в мире идет борьба за получение вакцин от коронавируса. Поэтому Украина должна производить свой препарат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинация
Читайте также
В Британии уже 5 млн человек получили вторую дозу вакцины от COVID-19
В Украине 399 тысяч человек ожидают в очереди на вакцинацию от коронавируса
Прогноз погоды