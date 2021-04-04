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В Україні вакциновано від коронавірусу ще чотири тисячі осіб

Автор: Анастасія Рокитна

За вчора отримали дозу вакцини від коронавірусу 3 919 українців. Всього з початку кампанії зі щеплення провакциновано 290 566 громадян.

Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Дві дози вакцини отримали дві людини. Жодного щеплення не було зроблено в Херсонській та Київській областях. Лідером по вакцинації за минулу добу став Київ - 790 ін'єкцій.

Українців прищеплювали 58 мобільних бригад, також імунізація проводилася в 153 прищепних пунктах.

Станом на 3 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 403 066 осіб.

Нагадаємо, в Україні виявили спад нових випадків коронавірусу після вчорашнього антирекорду, захворіли ще 13 738 осіб. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

Раніше голова МОЗ заявив, що зараз у світі йде боротьба за отримання вакцин від коронавірусу. Україна повинна виробляти свій препарат.

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