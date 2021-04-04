В Україні вакциновано від коронавірусу ще чотири тисячі осіб

За вчора отримали дозу вакцини від коронавірусу 3 919 українців. Всього з початку кампанії зі щеплення провакциновано 290 566 громадян.

Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Дві дози вакцини отримали дві людини. Жодного щеплення не було зроблено в Херсонській та Київській областях. Лідером по вакцинації за минулу добу став Київ - 790 ін'єкцій.

Українців прищеплювали 58 мобільних бригад, також імунізація проводилася в 153 прищепних пунктах.

Станом на 3 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 403 066 осіб.