В Украине вновь обновили зоны карантина: "красная" сократилась до 10 регионов

Фото: люди в масках (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство здравоохранения за сегодня второй раз обновило данные определения регионов со значительным распространением COVID-19. "Красная" зона карантина сократилась до 10 областей, утром в ней находилось 13 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.