В Україні знову оновили зони карантину: "червона" скоротилася до 10 регіонів

Фото: люди в масках (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я за сьогодні вдруге оновило дані визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19. "Червона" зона карантину скоротилася до 10 областей, вранці в ній знаходилося 13 регіонів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.