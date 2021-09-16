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В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко

Автор: Инна Собора

Осенью количество случаев заболевания коронавирусом продолжит расти. Министерство здравоохранения предусмотрело три сценария развития ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко в интервью "24 каналу".

Оптимистический сценарий предусматривает ситуацию, когда система здравоохранения будет работать в обычном режиме. То есть люди с другими соматическими и инфекционными болезнями не должны почувствовать рост случаев коронавирусной болезни.

"Мы отслеживаем ситуацию, которая происходит в европейском регионе и понимаем, что эти цифры не должны нас пугать, если у нас ежедневно будет расти количество привитых", - отметил Ляшко.

По его словам, у Минздрава есть три сценария как предотвратить распространение коронавируса:

  • массовая вакцинация;
  • соблюдение противоэпидемических норм физической и социальной дистанции, ношение масок;
  • адаптивный карантин.

При этом Ляшко объяснил:

  • Физическая дистанция - это расстояние от 1,5 метра.
  • Социальная дистанция - избегать скопления людей, например, при возможности пройти пешком две остановки, а не заходить в переполненный общественный транспорт.

Адаптивный карантин предусматривает усиление карантинных ограничений на территориях, где значительно будет расти количество случаев инфицирования коронавирусом и загруженность коек в больницах. В таких случаях принудительно будут закрывать заведения общественного питания, ТРЦ, магазины.

Ранее сообщалось, что в "красную" зону карантина могут попасть Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская область.

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