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В Украине впервые более 11 тысяч случаев коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 11 057 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более 500 тысяч человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях. При этом за сутки зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 - до этого больше всего случаев было выявлено 7 ноября (10 746).

Всего за сутки проведено 77 149 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216.

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С начала пандемии заразились уже 500 865 человек, умерли - 9 145 (+198), выздоровели - 227 694 (+6 235).

Ранее Степанов сообщил, что период высокой заболеваемости COVID-19 в Украине продлится до апреля.

При этом он добавил, что для медицинской системы нужен локдаун минимум на три недели.

Напомним, вчера правительство Украины отменило карантинные зоны в стране, а также ввело карантин выходного дня.

Также РБК-Украина писало, что вакцину от COVID-19 Украина может получить уже в начале 2021 года.

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