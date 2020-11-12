В Україні вперше понад 11 тисяч випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже понад 500 тисяч осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (931), Запорізькій (799), Київської (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях. При цьому за добу зафіксували новий антирекорд за COVID-19 - до цього найбільше випадків було виявлено 7 листопада (10 746).

Всього за добу проведено 77 149 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 46 933, методом ІФА - 30 216.

З початку пандемії заразилися вже 500 865 осіб, померло - 9 145 (+198), одужали - 227 694 (+6 235).

Раніше Степанов повідомив, що період високої захворюваності COVID-19 в Україні триватиме до квітня.

При цьому він додав, що для медичної системи потрібен локдаун мінімум на три тижні.

Нагадаємо, вчора уряд України скасував карантинні зони в країні, а також ввів карантин вихідного дня.

Також РБК-Україна писало, що вакцину від COVID-19 Україна може отримати вже на початку 2021 року.