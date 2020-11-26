В Украине впервые более 15 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 15 331 новый случай коронавируса. Это новый антирекорд.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

В общем, за сутки было проведено 76 911 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР -49 323, методом ИФА - 27 588.

Это впервые, когда за сутки в стране зафиксировали более 15 тысяч случаев COVID-19. Предыдущий антирекорд составлял 14 580 (21 ноября).

С начала пандемии в Украине заразились уже 677 189 человек, умерли 11 717 (+225), выздоровели - 317 395 (+9 617). Активными больными остаются 359 794 пациента.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кабмине прогнозируют выход на плато по заболеваемости COVID-19 в начале декабря.

Также сообщалось, что правительство рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники.

По информации источников РБК-Украина, в Офисе президента обсуждают дату введения локдауна в стране, однако конкретики пока нет.