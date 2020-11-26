В Україні вперше більш 15 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу підтвердили 15 331 новий випадок коронавірусу. Це новий антирекорд.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Найбільше нових випадків зараження виявили в Києві (1399), Дніпропетровській (1254), Київської (979), Запорізькій (898) і Харківській (895) областях.
Загалом, за добу було проведено 76 911 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР -49 323, методом ІФА - 27 588.
Це вперше, коли за добу в країні зафіксували понад 15 тисяч випадків COVID-19. Попередній антирекорд становив 14 580 (21 листопада).
З початку пандемії в Україні заразилися вже 677 189 осіб, померли 11 717 (+225), одужали - 317 395 (+9 617). Активними хворими залишаються 359 794 пацієнти.
Раніше РБК-Україна писало, що в Кабміні прогнозують вихід на плато по захворюваності COVID-19 на початку грудня.
Також повідомлялося, що уряд розглядає можливість введення жорсткого карантину на новорічні свята.
За інформацією джерел РБК-Україна, в Офісі президента обговорюють дату введення локдауну в країні, проте конкретики поки немає.