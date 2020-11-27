ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине впервые более 16 тысяч случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Пятница 27 ноября 2020 08:17
В Украине впервые более 16 тысяч случаев коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили значительный прирост новых случаев коронавируса - 16 218. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Он сообщил, что за минувшие сутки сделали 72 789 тестирований на COVID-19, в частности 46 005 ПЦР-тестов и 26 784 ИФА-тестов.

Вспышку коронавируса выявили в Днепропетровской области - 1773 новых заражений. Сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+1520), Запорожской (+1003), Киевской (+994) и Одесской (+966) областях.

За вчера выздоровели 8843 человек и 192 - умерли. Также за вчера госпитализировали более 2 тысяч зараженных коронавирусом.

С начала пандемии в Украине подтвердили 693 407 случаев коронавируса, из них 326 238 выздоровлений, 11 909 летальных случаев и 4 419 791 ПЦР-тестирование.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун сроком не менее трех недель, который нужно ввести в ближайшее время.

Отметим, украинское правительство рассматривает возможность локдауна на период новогодних выходных. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что зимние праздники могут дать толчок к всплеску заболеваемости. Этого может не выдержать система здравоохранения Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19