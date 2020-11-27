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В Україні вперше більше 16 тисяч випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 08:17
В Україні вперше більше 16 тисяч випадків коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні виявили значний приріст нових випадків коронавірусу - 16 218. Найбільше заражень в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях та в Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

Він повідомив, що за минулу добу зробили 72 789 тестувань на COVID-19, зокрема 46 005 ПЛР-тестів та 26 784 ІФА-тестів.

Спалах коронавірусу виявили у Дніпропетровській області - 1 773 нових заражень. Складна епідеміологічна ситуація в Києві (+1520), Запорізькій (+1003), Київській (+994) та Одеській (+966) областях.

За вчора одужали 8 843 людей та 192 - померли. Також за вчора госпіталізували більше 2 тисяч заражених коронавірусом.

З початку пандемії в Україні підтвердили 693 407 випадків коронавірусу, з них 326 238 одужань, 11 909 летальних випадків та 4 419 791 ПЦР-тестування.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун терміном не менше трьох тижнів, який треба ввести найближчим часом.

Зазначимо, український уряд розглядає можливість локдауну на період новорічних вихідних. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що зимові свята можуть дати поштовх до сплеску захворюваності. Цього може не витримати система охорони здоров'я України.

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