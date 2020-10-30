UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине впервые более 8 тысяч новых случаев коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки подтвердили 8 312 заражений.

Самые читаемые новости

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это впервые, когда в стране за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 7 517 суточных заражений.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+741), Харьковской (+659), Хмельницкой (+521), Одесской (+493), Донецкой (+466) и Львовской (+425) областях.

Всего с начала пандемии заболели 378 729 человек. Умерли уже 7041 (+173), выздоровели 155 026 (+3394) пациентов. Активными больными остаются 216 662 человека.

Новость дополняется....

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкраинаКоронавирус