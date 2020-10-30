В Україні вперше більше 8 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу підтвердили 8 312 заражень.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Це вперше, коли в країні за добу зафіксували понад 8 тисяч нових випадків COVID-19. Попереднім антирекордом було 7 517 добових заражень.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (+741), Харківській (+659), Хмельницькій (+521), Одеської (+493), Донецької (+466) і Львівській (+425) областях.

Всього з початку пандемії захворіли 378 729 осіб. Померли вже 7041 (+173), одужали 155 026 (+3394) пацієнтів. Активними хворими залишаються 216 662 людини.

При цьому кількість добових летальних випадків також стало новим антирекордом. До цього найгірший показник добових смертей був 165. Водночас вперше в країні зафіксували понад 3 тисяч випадків одужання.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні в черговий раз змінили стандарти надання медичної допомоги хворим COVID-19.

Також повідомлялося, що в шести областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70%.