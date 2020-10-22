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В Украине впервые число новых случаев коронавируса превысило 7 тысяч

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за сутки подтвердили 7053 новых случая коронавируса. Это новый антирекорд.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.

За сутки было проведено 62 418 тестирований на коронавирус. Из ни 32 901 тестирование методом ПЦР и 28 517 - методом ИФА.

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Всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 322 879 случаев коронавируса. Умерли от COVID-19 уже 6 043 (+116) человек, вылечились - 134 898 (+2 679). Активными больными остаются 181 938 пациентов.

Предыдущий антирекорд по коронавирусу был зафиксирован в Украине вчера. Тогда выявили 6719 новых случаев заболевания.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

Как писало РБК-Украина, разработчики украинской вакцины от коронавируса планируют испытание на людях через три месяца.

При этом сама украинская вакцина может быть готова через год.

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