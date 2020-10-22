В Україні вперше число нових випадків коронавірусу перевищила 7 тисяч

В Україні за добу підтвердили 7053 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Так, найбільше нових захворювань підтвердили в Києві (+631), Харківській (+627), Одеської (+600), Хмельницькій (+381) і Дніпропетровській (+363) областях.

Всього з початку пандемії в Україні підтвердили вже 322 879 випадків коронавірусу. Померли від COVID-19 вже 6 043 (+116) людей, які вилікувались - 134 898 (+2 679). Активними хворими залишаються 181 938 пацієнтів.

Попередній антирекорд по коронавірусу був зафіксований в Україні вчора. Тоді виявили 6719 нових випадків захворювання.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна може повернутися до жорсткого карантину при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисячі випадків за добу.

Як повідомляло РБК-Україна, розробники української вакцини від коронавірусу планують випробування на людях через три місяці.

При цьому сама українська вакцина може бути готова через рік.